Более полутысячи паломников спасены при пожаре в одном из отелей Мекки

ДУБАЙ, 21 авг — РИА Новости. Около 600 паломников из Турции и Йемена были благополучно эвакуированы из гостиницы в саудовском городе Мекке после возникшего там пожара, сообщает новостной портал "Аджиль" со ссылкой на главное управление гражданской обороны города.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Как заявил официальный представитель ведомства Наиф аш-Шариф, возгорание произошло в системе кондиционирования в апартаментах на восьмом этаже 15-этажного здания.

"Все постояльцы гостиницы на всякий случай были эвакуированы, огонь удалось потушить, пострадавших не было", — сообщил аш-Шариф. По его словам, все обитатели гостиницы вернулись в свои номера. Специальная комиссия начала расследование причин возникновения пожара.

Паломники со всего мира уже начали прибывать в Мекку, чтобы совершить хадж — ежегодное посещение мусульманами святых мест в Мекке и Медине. В этом году обряды хаджа будут проходить с 30 августа по 4 сентября — в самое жаркое время года. Экстремально высокая температура воздуха нередко становится причиной сильных пожаров в местах проживания паломников.

Хадж является одним из пяти так называемых столпов ислама. Паломничество к святым местам предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Оно совершается в строго определенный период по мусульманскому календарю.