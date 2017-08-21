Евреи могут покинуть Испанию после терактов в Барселоне

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Главный раввин Барселоны Меир Бар-Хен назвал Испанию "центром исламского терроризма", призвав единоверцев покинуть Европу, сообщает The Independent.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Сообщалось, что наезд на пешеходов, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль. В СМИ сообщали, что теракт в центре города произошел около двух кошерных ресторанов, однако в еврейской общине исключили антисемитский характер нападения.

"Я говорю своим прихожанам: не думайте, что мы здесь навсегда. И я призываю их купить недвижимость в Израиле. Это место (Европа – ред.)потеряно. Не повторяйте ошибки алжирских евреев, венесуэльских евреев. Лучше уйти рано, чем поздно", — заявил раввин.

Он поддерживает намерение своей паствы покинуть страну, которая, по его мнению, "является центром исламского терроризма". Наличие радикализма, по его словам, характерно не только для Испании, но и всей Европы в целом.

"Европа погибла", — считает он.

*Террористическая организация, запрещена в России.