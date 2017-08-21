Евреи могут покинуть Испанию после терактов в Барселоне

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Главный раввин Барселоны Меир Бар-Хен назвал Испанию "центром исламского терроризма", призвав единоверцев покинуть Европу, сообщает The Independent.
"Я говорю своим прихожанам: не думайте, что мы здесь навсегда. И я призываю их купить недвижимость в Израиле. Это место (Европа – ред.)потеряно. Не повторяйте ошибки алжирских евреев, венесуэльских евреев. Лучше уйти рано, чем поздно", — заявил раввин.
Он поддерживает намерение своей паствы покинуть страну, которая, по его мнению, "является центром исламского терроризма". Наличие радикализма, по его словам, характерно не только для Испании, но и всей Европы в целом.
"Европа погибла", — считает он.
*Террористическая организация, запрещена в России.