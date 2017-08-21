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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх: за 4 года области сохранения Соловков реально ничего не сделано

11:4921.08.2017
(обновлено: 11:51 21.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВолонтеры и археологи во время раскопок на территории Соловецкого монастыря. Архивное фотоВолонтеры и археологи во время раскопок на территории Соловецкого монастыря. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Работы по сохранению и развитию Соловецкого архипелага не выполняются должным образом и многие из них фактически заморожены, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря.

Реставрационные работы одной из башен Соловецкого ставропигиального мужского монастыря
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Минкультуры выделило в 2017 г почти 1,5 млрд руб на реставрацию на Соловках
Заседание совета предстоятель РПЦ провел в воскресенье вечером на Соловках вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским, полный текст выступления распространила позднее патриаршая пресс-служба. В своем выступлении патриарх напомнил, что с 15 октября 2014 года действует рабочая группа при Минстрое "в целях реализации поручения президента РФ от 25 июня 2012 года №1625". Пятого февраля 2016 года также было принято распоряжение правительства России об утверждении плана мероприятий в области сохранения и развития Соловков, где действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

"Практическая работа идет только по мероприятиям по линии Минкультуры (ФЦП "Культура России") и в части строительства канализационных сетей. Остальные мероприятия перечня — реконструкция сетей, электроснабжения, водоснабжения, ремонт дорог — фактически заморожены. Таким образом, за четыре года реально ничего не сделано по выполнению поручения президента РФ. Я бы очень просил, чтобы представители министерства строительства обратили на это внимание", — заявил патриарх.

Соловецкий кремль
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мединский предложил создать специальный фонд по восстановлению Соловков
Он отметил, что протокольные решения, принятые на совещании 20 августа 2016 года, не выполнены. "Нам нужно активнее взаимодействовать с Минстроем, с тем чтобы сдвинуть эту тему с мертвой точки", — добавил он. В частности, по словам главы РПЦ, до сих пор не отреставрировано здание Преображенской гостиницы на Соловках: за три года действия строительного контракта генподрядчик, несмотря на смену его учредителя, не выполнил даже предварительные работы.

В числе проблем патриарх назвал также "крайне низкий уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы". По его данным, по состоянию на 1 августа, выполнены работы на сумму 149 миллионов рублей, или 12% от годового плана. В прошлом году на эту же дату работы были выполнены лишь на 70 миллионов рублей, или 7% от годового плана.

"Если результаты реставрации, хоть и не в том объеме, как хотелось, можно видеть, то дороги остаются нетронутыми, поскольку до сих пор не решен вопрос их балансовой принадлежности", — отметил предстоятель.

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420–1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке. В 20-30-е годы ХХ века здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных. В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс был внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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