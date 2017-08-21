Патриарх: за 4 года области сохранения Соловков реально ничего не сделано

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Работы по сохранению и развитию Соловецкого архипелага не выполняются должным образом и многие из них фактически заморожены, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря.
"Практическая работа идет только по мероприятиям по линии Минкультуры (ФЦП "Культура России") и в части строительства канализационных сетей. Остальные мероприятия перечня — реконструкция сетей, электроснабжения, водоснабжения, ремонт дорог — фактически заморожены. Таким образом, за четыре года реально ничего не сделано по выполнению поручения президента РФ. Я бы очень просил, чтобы представители министерства строительства обратили на это внимание", — заявил патриарх.
В числе проблем патриарх назвал также "крайне низкий уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы". По его данным, по состоянию на 1 августа, выполнены работы на сумму 149 миллионов рублей, или 12% от годового плана. В прошлом году на эту же дату работы были выполнены лишь на 70 миллионов рублей, или 7% от годового плана.
"Если результаты реставрации, хоть и не в том объеме, как хотелось, можно видеть, то дороги остаются нетронутыми, поскольку до сих пор не решен вопрос их балансовой принадлежности", — отметил предстоятель.
Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420–1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке. В 20-30-е годы ХХ века здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных. В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс был внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.