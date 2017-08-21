Саудовская Аравия готова отправить семь самолетов за катарскими паломниками

ДУБАЙ, 21 авг — РИА Новости. Авиакомпания Саудовской Аравии Saudi Airways выделила семь самых современных самолетов и ждет разрешения Катара для перевозки его паломников на хадж, сообщила саудовская газета "Оказ" со ссылкой на представителей авиакомпании.
Однако, как отметил представитель компании в комментарии "Оказ", власти Катара уведомили их, что вопрос о разрешении на пролет и приземление в Дохе саудовских самолетов будет рассматриваться в начале недели, поскольку вылеты паломников из Катара в Саудовскую Аравию запланированы с 22 по 25 августа, а их возвращение — пятого сентября.
По информации газеты "Оказ", для перевоза катарских паломников выделены семь новейших самолетов Boeing 777-300, каждый из которых способен вместить в себя более 300 человек. При этом обычно на хадж в Саудовскую Аравию из Катара приезжают не более 1,6 тысячи человек. До настоящего времени в Мекку прибыли 250 подданных Катара, которые добрались до места паломничества через сухопутную границу с Саудовской Аравией.
На прошлой неделе король Саудовской Аравии в качестве жеста доброй воли распорядился открыть сухопутную границу для катарцев, желающих совершить хадж, и отправить за ними самолеты саудовской авиакомпании в обход введенной в июне арабскими странами блокады Катара, который они обвиняют в поддержке терроризма и вмешательстве в дела государств региона.