США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Испанские ультраправые проводят акции против мусульманской общины в стране

Сюжет:
Серия терактов в Испании (297)
01:0221.08.2017
(обновлено: 11:06 21.08.2017)
532136
© AP Photo / Emilio MorenattiМитинг ультраправых активистов в БарселонеМитинг ультраправых активистов в Барселоне
© AP Photo / Emilio Morenatti

МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Мечети в ряде испанских городов, в том числе в Гранаде, подверглись нападениям ультраправых после двух терактов, произошедших на этой неделе в Барселоне и Камбрильсе.

Во время мероприятия посвященного памяти жертв теракта в Барселоне. Архивное фото
© Sputnik / Xenia Kozlitina
В центре Мадрида мусульмане вышли на акцию против терроризма
Главная мечеть Гранады подверглась нападению группы радикалов, которые поджигали дымовые шашки и выкрикивали ксенофобские лозунги, сообщает агентство Europa Press. В этот момент в мечети находились несколько сот человек. "Тот, кто финансировал эту мечеть, финансировал терроризм. Почему молчат власти?", — было написано на растяжке, которую держали в руках несколько молодых людей. Они также обвиняли мусульман в терроризме и связях с "Исламским государством"*. Ультраправые бросили дымовую шашку со словами "Пусть дым заставит выйти из мечети мусульман". Полиция прибыла на место событий через 15 минут после начала акции, митингующие разбежались.

Во время мероприятия посвященного памяти жертв теракта в Барселоне. 18 августа 2017
© Sputnik / Xenia Kozlitina
Власти Каталонии просят не объявлять преступниками всех мусульман
Надписи с угрозами в адрес мусульман появились на фасадах мечетей Логроньо (автономное сообщество Риоха) и каталонского города Монблан, Фонда мечети Севильи (автономное сообщество Андалусия).

Между тем, испанские мусульмане проводят акции в память жертв терактов в Каталонии. В воскресенье более сотни человек собрались на центральной площади столицы Пуэрта-дель-Соль. Подобные акции прошли в других городах Испании, в том числе в Барселоне.

В понедельник около сотни мусульманских общин Каталонии собираются провести в Барселоне крупномасштабную акцию против террора. Сразу после нападений Исламская комиссия Испании осудила нападения.

Саграда Фамилия. Архивное фото
© Фото : Bernard Gagnon
СМИ: террористы планировали теракт в соборе Саграда Фамилия
По данным Союза Исламских сообществ Испании, в стране живут два миллиона мусульман, 4% населения.

Ответственность за теракты в Барселоне и Камбрильсе взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство"*.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали.

 

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

Теракты в Испании
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Теракты в Испании
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
pervolinen
"испанские мусульмане проводят акции в память жертв терактов в Каталонии", вообще то испанские мусульмане наверняка знали и знают о своих единоверцах террористах немало, если бы они были против террора, давно бы выдали всех террористов властям. Выводы делайте сами.
04:06
21.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Vestgard.slavs
Испанцы понимают чем меньше диаспора , тем меньше вероятность тер актов.
07:01
21.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена