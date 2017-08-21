Испанские ультраправые проводят акции против мусульманской общины в стране

МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Мечети в ряде испанских городов, в том числе в Гранаде, подверглись нападениям ультраправых после двух терактов, произошедших на этой неделе в Барселоне и Камбрильсе.Europa Press. В этот момент в мечети находились несколько сот человек. "Тот, кто финансировал эту мечеть, финансировал терроризм. Почему молчат власти?", — было написано на растяжке, которую держали в руках несколько молодых людей. Они также обвиняли мусульман в терроризме и связях с "Исламским государством"*. Ультраправые бросили дымовую шашку со словами "Пусть дым заставит выйти из мечети мусульман". Полиция прибыла на место событий через 15 минут после начала акции, митингующие разбежались.
Между тем, испанские мусульмане проводят акции в память жертв терактов в Каталонии. В воскресенье более сотни человек собрались на центральной площади столицы Пуэрта-дель-Соль. Подобные акции прошли в других городах Испании, в том числе в Барселоне.
В понедельник около сотни мусульманских общин Каталонии собираются провести в Барселоне крупномасштабную акцию против террора. Сразу после нападений Исламская комиссия Испании осудила нападения.
Ответственность за теракты в Барселоне и Камбрильсе взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство"*.
В четверг днем фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали.
*Террористическая организация, запрещенная в России.