Папский визит в Россию не входит в повестку его переговоров, заявил Паролин

ВАТИКАН, 20 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Тема возможного визита в Россию папы Римского Франциска не входит в повестку дня переговоров, которые государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин проведет в ходе начинающегося в понедельник визита в РФ.

"Тема возможного папского визита не входит в повестку дня наших бесед", — заявил он в воскресенье в интервью РИА Новости перед отъездом в Москву.

"Кроме того, было бы слишком сложным и трудным выдвигать гипотезы относительно будущих инициатив такого уровня. Но думаю и надеюсь, что каждая встреча — я имею в виду, прежде всего, предстоящую встречу с патриархом Кириллом — может содействовать подготовке пути для развития все более позитивных и интенсивных контактов", — подчеркнул госсекретарь Ватикана.

Кардинал Паролин отметил также, что после исторической встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване отношения между Римско-католической церковью и РПЦ "переживают позитивный период".

Согласно программе визита, обнародованной Святым престолом, планируются встречи госсекретаря Ватикана с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом, председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

Папа Римский ни разу в истории не посещал Россию. 12 февраля 2016 году в Гаване состоялась историческая встреча папы Франциска и патриарха Кирилла, по итогам которой было принято Совместное заявление. Встреча такого уровня стала первой за всю историю отношений между двумя церквами.

Полный текст интервью с Пьетро Паролином читайте на сайте Ria.ru в 13.00