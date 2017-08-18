Все синагоги Барселоны закрыты полицией после теракта

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полиция закрыла синагоги Барселоны после того, как стало известно, что террористическая атака произошла возле двух кошерных ресторанов, сообщает израильская радиостанция Arutz Sheva со ссылкой на главного раввина города Меира Бар Чена.

"Раввин добавил, что целью террористов, скорее всего, были вовсе не евреи. Как отметил он, начальник городской полиции обещал немедленно сообщить ему, есть ли среди погибших и раненых евреи", — говорится в сообщении.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство"*. К настоящему времени полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.