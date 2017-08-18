Папа Римский осудил жестокий теракт в Барселоне

ВАТИКАН, 18 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск осудил жестокий теракт, совершенный в четверг в Барселоне, назвав его "оскорблением Творца".

В телеграмме, которую государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил в пятницу от имени понтифика архиепископу Барселоны, отмечается, что Франциск выражает глубокие соболезнования всем, кто пострадал от этого бесчеловечного акта, и молится за упокой его жертв.

"Папа осуждает слепое насилие, которое является сильнейшим оскорблением Творца", — говорится в послании.

Франциск выразил также солидарность с семьями пострадавших от теракта, со всем каталонским и испанским обществом, призвав молиться за мир и согласие во всем мире.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство"*. К настоящему времени полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

*Террористическая организация, запрещенная в России

За развитием ситуации в Барселоне следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>