Гайнутдин: виновные в терактах в Каталонии ответят за свое преступление

Цветы у здания посольства Испании в Москве в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017

Цветы у здания посольства Испании в Москве в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выразил соболезнования семьям погибших в результате серии терактов в Каталонии, назвав их "проявлением преступных намерений и бесчеловечности".

В результате наезда двух автомобилей на людей в Камбрильсе и в центре Барселоны, а также двух взрывов в Альканаре в среду и в четверг погибли не менее 14-ти человек, более 100 получили ранения. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

"От имени многомиллионной уммы мусульман России выражаю народу Испании, всем родным и близким погибших искренние глубочайшие соболезнования, пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы, мусульмане Российской Федерации, решительно осуждаем это богопротивное деяние и считаем его проявлением преступных намерений и бесчеловечности", — говорится в тексте соболезнования Гайнутдина, распространенном пресс-службой СМР.

Глава Совета муфтиев отметил, что россиянам "как никому другому знакомы эти страшные явления, которые уносят жизни ни в чем неповинных людей, причиняя боль и страдания родным, близким и всему обществу, калечат судьбы".

"Виновные в трагедии ответят за свое преступление, как перед Богом, так и перед людьми. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Наши мысли с семьями погибших, молитвы — с пострадавшими", — отмечается в соболезновании.