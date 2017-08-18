Евреи в Европе призвали отомстить за теракты в Испании

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор решительно осудил террористические акты, совершенные вчера в Испании.

"Мы вновь стали свидетелями очередной террористической атаки в Европе, совершенной против невинных граждан. Это коварно спланированный удар не только по беззащитным туристам, но, главное — по нашему образу жизни и нашим свободам. Те, кто проповедуют культ смерти — не знают жалости и сострадания, уверен, ответ им должен быть максимально жестким, быстрым и лишенным сантиментов", — приводит пресс-служба ЕЕК слова Кантора.

По его словам, евреи Европы стоят плечом к плечу с испанским народом и требуют, чтобы "власти привлекли к ответственности всех, кто побуждал и подстрекал к совершению этого варварского преступления".

"Европейский еврейский конгресс и еврейские общины Европы выражают глубочайшие соболезнования семьям погибших и желают скорейшего полного выздоровления раненым", — заключил президент ЕЕК.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.