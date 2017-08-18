Миллион подписей за запрет абортов: активисты объявили итоги кампании

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Участники общероссийского общественного движения "За жизнь!" объявили, что собрали ровно 1 миллион подписей в поддержку своей петиции за запрет абортов в стране. Символическую миллионную подпись группа альпинистов из Кузбасса поставила на вершине Эльбруса после восьмидневного восхождения.

Итоги акции были обнародованы в ходе прошедшего 14-17 августа в Москве VIII Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей "За жизнь-2017".

"Эльбрус — самая высокая точка России и Европы. Мы считаем, что и все наше общество должно как бы подняться на эту нравственную высоту и понять, что если жизнь человека начинается с момента зачатия, то ее нельзя прерывать еще до рождения", — заявил РИА Новости лидер движения "За жизнь!" Сергей Чесноков.

Организаторы отмечают, что за неполных четыре года — акция была объявлена в ноябре 2013 года и продолжалась с перерывом на один год — в проекте "Миллион подписей за запрет абортов" приняли участие более 5 тысяч добровольцев-сборщиков по всей стране. Больше всего подписей собрали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Ростовской, Омской областях и в ряде городов-миллионников.

"Мы выступаем за законодательную защиту жизни ребенка с момента его зачатия, этот посыл позитивный, — говорит Чесноков. — И, как следствие того, что жизнь должна быть защищена, прерывание этой жизни должно быть запрещено. Мы предлагаем запрет хирургических абортов, гормональных контрацептивов, имеющих абортивное действие, и операций ЭКО (экстракорпорального оплодотворения – ред.), предполагающих заготовление и уничтожение избыточных эмбрионов человека".

Также одно из требований подписного листа — оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума.

Участники движения "За жизнь!" подсчитали, что с момента начала действия их благотворительной программы "Спаси жизнь", а именно, с января 2015 года, было спасено от аборта, как минимум, 6907 детей. Именно столько мам отказались от искусственного прерывания беременности в результате предабортного консультирования и полученной помощи в рамках программы.

"Миллионы европейцев уважают право на жизнь"

В мероприятиях фестиваля "За жизнь-2017" приняли участие более 500 участников из России, Белоруссии, Украины, Грузии, Сербии, Приднестровья, Литвы, Италии и Испании. В их числе — представители общественных и молодежных организаций, священнослужители, ученые, врачи, педагоги, деятели культуры и бизнесмены.

"Пролайферы" из России и из-за рубежа говорили о важности консолидации усилий в выработке путей по преодолению демографического кризиса, о необходимости более тесного взаимодействия друг с другом.

Исполнительный координатор Европейской федерации "Один из нас" Анна дел Пино (Испания) отметила, что 2 миллиона европейцев из 28 стран ЕС уже подписали "Европейскую гражданскую инициативу "Один из нас", требующую защитить законом жизнь детей до рождения.

"Эта инициатива доказала, что миллионы европейцев уважают право на жизнь и хотят жить в цивилизации жизни. Лишение права на жизнь нерожденных — это радикальное нарушение принципа недискриминации, на котором основывается Европейский Союз", — сказала дел Пино.

Почетный президент федерации "Один из нас" итальянец Карло Казини в свою очередь заявил, что сейчас многие европейцы смотрят на Россию с надеждой — что в отстаивании традиционных ценностей она "сможет играть первую роль" и стать примером для других стран.

"С христианской верой рождается ясное понимание того, что тот ребенок, который был зачат, — его тебе дал Господь. Глядя на маленького человечка, который еще только начинает расти в утробе матери, понимаешь, насколько тонкая работа была произведена Богом, и что Господь действительно велик, раз создал такую красоту", — сказал Казини. Он напомнил слова знаменитой матери Терезы из Калькутты о том, что "ребенок, не родившийся на свет, — самый бедный из всех бедных людей".

В дни работы фестиваля в Москве также прошла презентация Всероссийского совета православных объединений в защиту жизни, в который вошли и участники движения "За жизнь!". Председателем совета стал консультант патриаршей пресс-службы по биоэтике священник Федор Лукьянов.

"Инициатива внесет вклад в обсуждение вопроса"

В Русской православной церкви приветствовали объявление активистами "За жизнь!" итогов "подписной" кампании.

"Мы считаем, что беспрецедентная гражданская активность, связанная со стремлением защитить человеческую жизнь с момента зачатия, должна самым серьезным образом быть услышана и внести вклад в обсуждение данного вопроса на уровне государства и общества. Движение "За жизнь" в России показывает, насколько многие люди серьезно воспринимают проблему доступности абортов в российской системе здравоохранения", — заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что разрешенные в 20-е годы прошлого века аборты являлись "частью системы эксплуатации женщин", которые, в свою очередь, были "средством для индустриализации общества", при этом "важнейшая роль женщины, касающаяся материнства, воспитания детей, фактически полностью игнорировалась".

"Мы полагаем, что движение "За жизнь!" в России, которое связано с движением за жизнь в других странах, в том числе в США, в Европе и других регионах Земного шара, является движением людей совести, которые не могут смириться с тем, что человеческая жизнь может быть прекращена в утробе матери совершенно произвольно и бесчеловечно", — заключил представитель РПЦ.

Осенью прошлого года инициативу с петицией благословил и поддержал собственной подписью и патриарх Кирилл, что сразу же привлекло к ней внимание и вызвало широкую дискуссию в обществе. После этого к акции присоединились еще ряд знаменитостей: певец Григорий Лепс, актер Дмитрий Певцов, бывшая "Мисс Вселенная" Оксана Федорова, олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, путешественник Федор Конюхов и другие.

Впоследствии в Русской церкви конкретизировали официальную точку зрения: Церковь считает аборт грехом, однако в настоящее время она призывает, прежде всего, к выведению искусственного прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования. Такую же позицию занял и Межрелигиозный совет страны.

В то же время российский Минздрав, как заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников, не поддерживает выведение абортов из системы ОМС. Представители ведомства полагают, что эта мера приведет к дискриминации отдельных категорий женщин и увеличению числа криминальных абортов.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, также высказавшийся по данной проблеме, призвал формировать нетерпимость к операциям по искусственному прерыванию беременности. Так, уже введено обязательное консультирование женщины и соблюдение паузы между первым приемом и непосредственно самой процедурой по прерыванию беременности. За нарушение данного регламента предусмотрены штрафы. Предпринимаемые меры, по словам Мурашко, уже дали свои результаты: только за 2016 год в России удалось сократить количество абортов на 8%, или 58 тысяч случаев, а за пять лет число абортов снизилось на 25% (250 тысяч).

По данным Росстата, в России ежегодно делается порядка 1 миллиона абортов, по этому показателю страна стабильно занимает первое место в мире. При этом лишь 3% из них проводится по медицинским и социальным показателям. В бюджете ФОМС на эти цели планируется около 5 миллиардов рублей в год.

"Будем вести консультации с властями"

Авторы петиции против абортов намерены передать подписные листы властям, после того как будут согласованы различные технические аспекты. Материалы ориентированы непосредственно на главу государства, уведомления направят в Госдуму, Совет Федерации и в профильные ведомства.

"Миллион — символичная цифра. Она достаточно велика, чтобы привлечь внимание власти и запустить механизмы по внедрению противоабортных инициатив. Мы будем вести консультации и с представителями властей", — говорит Сергей Чесноков.

В декабре прошлого года сообщалось, что экспертная рабочая группа федерального уровня в правительстве отклонила общественную инициативу о выведении абортов (за исключением случаев по медицинским показаниям) из системы ОМС в России.

Тем не менее, как уточняет Чесноков, речь в данном случае шла лишь об "отзыве правительства на собранные 100 тысяч подписей именно за выведение из ОМС", а не о самой петиции в поддержку жизни с момента зачатия. Участники движения все же надеются на положительный результат своих усилий.

В то же время официальные представители Русской церкви продолжают напоминать, что проблема распространения абортов может быть разрешена только в том случае, если женщины увидят реальную альтернативу в виде помощи и участия в их судьбе со стороны государства и общества.