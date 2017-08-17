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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Российские католики пока не ждут визита папы Римского

17:5517.08.2017
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© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкПапа Римский ФранцискПапа Римский Франциск
© РИА Новости / Алекс Панциков
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Россия в настоящее время не готова принять папу Римского Франциска; по крайней мере, российские католики не ждут понтифика, такое мнение высказал в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

Папа Римский ни разу в истории не посещал Россию. В 2016 году глава Римско-католической церкви впервые в истории встретился с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом, встреча прошла на Кубе. С 20 по 23 августа Россию с официальным визитом посетит кардинал Пьетро Паролин, отвечающий за внешнюю политику Ватикана.

Говоря о возможности визита в Россию папы Франциска, священник Игорь Ковалевский отметил, что сам кардинал Паролин в одном из своих интервью накануне визита в Россию "подчеркнул, что не будет обсуждаться эта тема".

"Готов высказать свое сугубо личное мнение по данной теме. Я считаю, что Россия все равно пока не готова принять понтифика, поэтому я лично не поддерживал бы этого визита – поскольку общество наше еще не созрело к тому, чтобы принять папу. То, что они (патриарх и папа — ред.) встретились в Гаване, уже величайший прорыв", — сказал Ковалевский.

При этом он добавил, что в перспективе возможна новая встреча духовных лидеров "в третьей стране". Однако если говорить о визите патриарха в Ватикан или папы в Россию, то, по мнению Ковалевского, пока "это еще преждевременно".

В среде верующих и духовенства Русской православной церкви нет единого мнения относительно визита главы Ватикана в Россию. Определенная часть паствы относится к этому негативно, учитывая историю взаимоотношения церквей.

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Религия и мировоззрение
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