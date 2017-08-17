Священникам УПЦ МП запрещено быть капелланами в Нацгвардии Украины

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Священникам Украинской православной церкви Московского Патриархата в соответствии с указом министра внутренних дел Арсена Авакова запрещено работать капелланами в подразделениях Национальной гвардии Украины, сообщил заместитель командующего Нацгвардии Ярослав Сподар.

"У нас это запрещено. Они хотят, но у нас так нельзя. Это было не только наше мнение, но и мнение министерства культуры, министерства юстиции. Есть соответствующий приказ министра внутренних дел, в котором четко указано: "не допускаются священники, духовные центры которых находятся на территории страны-агрессора", — сказал Сподар в интервью информагентсву "Украинские новости".

Он отметил, что в Нацгвардии по трудовым договорам работают 38 капелланов, это священники Киевского патриархата (не признанного мировым православием. — ред), Украинской греко-католической церкви и Украинской автокефальной православной церкви (не признанной мировым православием — ред.).

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. Также в стране действует Украинская грекокатолическая Церковь.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.