Собранную на средства российских верующих гумпомощь доставят в Алеппо

Раздача российской гуманитарной помощи офицерами Центра по примирению враждующих сторон в лагере беженцев Рас-аль-Басит в сирийской провинции Латакия. 3 мая 2017

Раздача российской гуманитарной помощи офицерами Центра по примирению враждующих сторон в лагере беженцев Рас-аль-Басит в сирийской провинции Латакия. 3 мая 2017

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Новую партию гуманитарной помощи, собранной на средства российских верующих, с 20 по 22 августа доставят в Сирию, направив жителям Алеппо, сообщил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Это уже второй подобный груз. Ранее партию гумпомощи от конфессий РФ доставили в Латакию 22 июня.

"На период с 20 по 22 августа намечена отправка второй партии гуманитарной помощи, которая была собрана по линии межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. В эту группу входят представители крупнейших конфессий России", — сказал Игумнов.

Продукты, медицинские средства первой необходимости, "а также небольшие наборы с подарками для детей" будут переданы Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Часть груза доставят в Алеппо, а "какая-то часть гуманитарной помощи", как предполагается, поступит в одну из зон деэскалации. Груз доставят бортом Минобороны РФ.

В апреле 2017 года Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации была образована межрелигиозная Рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. В нее вошли представители как христианских конфессий, так и мусульманских общин России.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.