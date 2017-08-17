Российские католики не исключают добровольный уход папы Франциска на покой

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский не исключил возможного ухода нынешнего папы Римского Франциска "на покой", отметив, что он "человек спонтанный" и "мог это предполагать".

На пресс-конференции в "МИА Россия сегодня" в преддверии визита в Москву 21-23 августа Госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, один из журналистов попросил Ковалевского прокомментировать одно из высказываний понтифика относительно того, чтобы "уйти на покой", подобно его предшественнику папе Бенедикту XVI, отрекшемуся от престола в силу преклонного возраста. Папа Римский Франциск (до избрания Хорхе Марио Бергольо) был избран понтификом 13 марта 2013 года.

"То, что касается возможного ухода папы Франциска на покой, теоретически это возможно, он это мог предполагать. Папа действительно человек спонтанный и он достаточно часто выражает свои мысли спонтанно — то есть, говорит о каких-то возможных вещах. Не исключено. Но это не означает, что он обязательно это сделает", — сказал Ковалевский.