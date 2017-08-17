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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Далай-лама молится о приезде в Россию

12:5017.08.2017
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© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкДалай-лама XIV в РигеДалай-лама XIV в Риге
© РИА Новости / Нина Алексеева
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Далай-лама XIV рассказал, что хотел бы посетить ряд российских регионов, где уже бывал в детстве во времена СССР.

"Когда я был маленьким, я видел много людей из Тувы, Монголии. С 79-го года у меня была возможность посещать Монголию, Советский союз и его несколько республик", — сказал Далай-лама в видеообращении участникам Synergy Global Forum, отрывками из которого поделились с РИА Новости организаторы.

По его словам, он очень хочет и молится о том, чтобы побывать там вновь. "Я молюсь. И я убежден, что действие более важно, чем молитвы. Я очень хотел бы, но не думаю, что вскоре это будет возможным посетить эти республики — Калмыкию, Бурятию, Туву", — говорит Далай-лама.

Буддисты считают Далай-ламу воплощением Авалокитешвары — Будды сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруп, впоследствии Тэнзин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 году — возведен на престол.

После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переехал в Индию, в город Дхарамсала. За просветительскую деятельность в разных странах и миротворческие усилия он получил в 1989 году Нобелевскую премию мира. В России Далай-лама бывал несколько раз с краткосрочными поездками, последний раз — в 2004 году. С 2009 года Далай-лама проводит в Индии ежегодные учения для буддистов, приезжающих из России.

Российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть его в своих регионах с более продолжительным визитом, однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от КНР.

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