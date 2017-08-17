Саудовская Аравия откроет границу для паломников из Катара на время хаджа

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что паломникам из Катара, желающим совершить хадж в этом году, не потребуются специальные электронные разрешения для пересечения сухопутной границы с Саудовской Аравией, сообщает телеканал Al Arabiya.

Кроме того, король распорядился доставить катарских паломников на хадж на самолетах за свой счет.

Хадж является одним из пяти так называемых столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Оно совершается в строго определенный период по мусульманскому календарю. В 2017 году время хаджа приходится на конец августа.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.