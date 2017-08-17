"Царь придет, Америка рухнет": конец света и судьба России в "пророчествах"

Антон Скрипунов

Конец света вот-вот наступит. Уже в эту субботу, если верить разлетевшемуся по интернету "пророчеству", якобы произнесенному блаженной Матроной Московской. О том, какие высказывания приписываются особенно почитаемым у православных святым и как на самом деле к этому относятся в Церкви — в материале РИА Новости.

"Все умрут"?

Растиражированная фраза звучит следующим образом: "Без войны все умрут. Жертв много будет. Все мертвые на земле лежать будут. Вечером все будут на земле, а утром восстанут. И все уйдет в землю". Из нее, правда, совсем не ясно, почему очередной Армагеддон назначен именно на 19 августа 2017 года. Некоторые комментаторы в соцсетях вообще заявляют, что святая Матрона никогда такого не говорила.

"Я примечаю, что такие сообщения регулярным образом появляются последние 15-20 лет, как правило, к августу, видимо, из-за отсутствия в жаркое летнее время значимых информационных поводов", — обращает внимание профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Вместе с тем пророчества святых очень популярны. Интернет пестрит многочисленными фильмами, статьями и цитатниками с громкими названиями типа "Что православные святые предсказали России?" или "Старцы о Москве — почему надо бежать из столицы". Даже в некоторых православных храмах и монастырях можно найти листовки с "пророческими" цитатами. Особым спросом пользуются непонятно откуда взятые предсказания афонских старцев, тематика которых по широте охвата не уступает кругу интересов фольклорных "британских ученых".

Подавляющее большинство этих "цитат" приписывается тем, кто жил в XIX-XX веке. Наверное, для большей убедительности.

Преподобный Никон Оптинский о Третьей мировой войне:

"Придет время, когда будут биться-биться и начнется война всемирная. А в самый разгар скажут: давай изберем себе одного царя на всю вселенную. И изберут! Антихриста будут избирать как всемирного царя и главного "миротворца" на земле. Надо внимательно слушать, нужно быть осторожным! Как только будут голосовать за одного во всем мире, знайте, что это уже он самый и что голосовать нельзя".

Афонский старец Стефан о судьбе США:

"Америка скоро рухнет. Пропадет страшно, начисто. Американцы будут бежать, стараясь спастись в России и Сербии. Так будет".

Преподобномученик Исаакий Оптинский о конце света:

"Незадолго до воцарения Антихриста и закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Будут золотить купола как храмов, так и колоколен, а когда закончат главный, то наступит время воцарения Антихриста. Молитесь, чтобы Господь продлил нам это время для укрепления: страшное ожидает нас время. Ремонты храмов будут продолжаться до самого коронования Антихриста, и у нас благолепие будет небывалое".

Преподобный Анатолий Оптинский о Китае:

"Конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго. Крест Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится наша Родина и будет как маяк во тьме для всех".

Преподобный Паисий Святогорец о Евросоюзе:

"Европа разделится на два лагеря — Западный и Восточный, но распада Евросоюза не будет. В восточное объединение войдут почти все восточнославянские страны: Польша, Чехия, Словакия, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Украина, Венгрия, Румыния".

Святитель Феофан Полтавский о будущем России:

"В России будет восстановлена монархия, самодержавная власть. Господь предызбрал будущего царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли. Он прежде всего наведет порядок в Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут на их место… Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится".

Афонский старец Владислав (Шумов):

"В России коммунисты еще придут к власти".

Святитель Игнатий Брянчанинов:

"Предопределений промысла Божия о России никто не изменит. Святые отцы православной церкви предсказывают России необыкновенное гражданское развитие и могущество".

Преподобный Серафим Саровский об Антихристе:

"Антихрист родится в России между Петербургом и Москвой в том великом городе, который по соединении всех племен славянских с Россией будет второй столицей царства русского и назван будет "Москво-Петроградом", или "Градом конца", как именует его Господь Дух Святой, издалече все предусматривающий. … До явления Антихриста должен состояться восьмой Вселенский собор всех церквей".

"Это какая-то подпольщина"

"Я бы сказал, что хождение подобного рода текстов в основном имеет место среди людей невоцерковленных, незнакомых со Священным Писанием и традицией его церковного понимания. В этом смысле, чтобы всем нам жилось спокойнее, и в этой конкретной области важно религиозное просвещение, в том числе через такие скучно называемые, но полезные вещи, как основы православной культуры", — обращает внимание профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Христианское отношение к подобным "пророчествам", напомнил профессор, давно известно.

"Оно исходит из слов Спасителя о том, что "дня и часа Второго пришествия (Христа) никто не знает, кроме Отца Нашего небесного". Есть определенного рода признаки приближения последних времен — они описаны в Евангелии и других книгах Священного писания. Но принципиально речь не может идти о сроках или датах, тем более с точностью до дня недели", — объясняет отец Максим.

У святых отцов таких предсказаний на самом деле не было. Равно как и в текстах святоотеческих книг.

"По принципу "одна баба сказала" сейчас, при наличии интернета, любая сколько-нибудь щекочущая нервы информация разносится очень быстро. Если обратимся к авторитетным изданиям — жизнеописаниям этих святых или их творениям, то мы такого рода текстов не найдем. Это все какая-то подпольщина, которая не имеет никакого авторитета в церковной среде", — подчеркивает священнослужитель.