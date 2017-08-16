В РПЦ рассказали, насколько актуальна тема визита папы Римского в Россию

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Тема возможного визита папы Римского в Россию, вопреки сообщениям ряда СМИ, не будет обсуждаться во время встречи госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина с патриархом Кириллом, заявил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Кардинал Паролин, отвечающий за внешнюю политику Ватикана, посетит Россию с официальным визитом с 20 по 23 августа. Помимо патриарха он, возможно, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Тема возможного визита папы Римского в Россию, действительно, муссируется в некоторых СМИ. Это происходит из-за того, что соответствующими изданиями произвольно истолковываются слова кардинала Паролина, произнесенные им в одном из недавних интервью (итальянской газете Corriere della sera – ред.). Если мы внимательно прочитаем текст этого интервью, то увидим, что кардинал Паролин четко заявил, что обсуждение вопроса о возможности визита главы Римско-католической церкви в Россию не входит в повестку встреч в ходе его визита в Москву", — заверил представитель ОВЦС.

На этой встрече, по его словам, будет затронут "весь спектр тем, которые входят в повестку двухстороннего взаимодействия". В их числе: тема поддержки традиционных нравственных институтов и защиты христиан, ситуация в Сирии, тема Украины в ее разных аспектах, а также вопросы двустороннего сотрудничества в культурной области, сферах студенческого обмена и академического сотрудничества.

"Есть уверенность в том, что этот визит заложит очередную веху во взаимодействии между Московским патриархатом и Святым Престолом", — добавил Игумнов, подчеркнув, что в последние годы отношения между Русской церковью и Ватиканом "находятся на подъеме".

Папа Римский ни разу в истории не посещал Россию. В 2016 году глава Римско-католической церкви впервые в истории встретился с предстоятелем Русской православной церкви.