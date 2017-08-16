Ответы ислама на вызовы XXI века обсудят на "Бигиевских чтениях" в сентябре

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Четвертая всероссийская научно-теологическая конференция "Бигиевские чтения" пройдет 10-12 сентября в Ростове-на-Дону, ее участники обсудят роль мусульман в межконфессиональном диалоге на юге России, ответы ислама на вызовы XXI века, а также уделят особое внимание обновленческому движению в исламе.

Как отмечают организаторы, IV "Бигиевские чтения" проходят в 200-ю годовщину со дня рождения выдающегося мусульманского реформатора и государственного деятеля из Индии Саид Ахмад-хана. В этом году они будут посвящены теме "Обновленческое движение в исламе: прошлое, настоящее и будущее".

"Четвертые "Бигиевские чтения" призваны актуализировать дискуссию вокруг обновленческого движения, как в современной российской умме, так и зарубежом. Конференция будет посвящена неомодернистскому направлению исламской мысли — современной версии обновленческого движения", — сообщили РИА Новости в оргкомитете форума.

Обновленческое движение в исламской религиозно-философской мысли охватывает вторую половину XIX века — первую половину ХХ века, в числе наиболее известных его представителей — Джамал ад-Дин Афгани (Афганистан, Османская империя), Шихабутдин Марджани (Россия), Мухаммад Абдо (Египет), Саид Ахмад-хан (Индия), Махмуд Шальтут (Египет), Муса Бигиев (Россия). Представители обновленческого движения особое внимание обращали на проблематику сосуществования и религиозной терпимости, преодоление колониализма и его последствий в исламском мире, преодоление отсталости исламского мира в научно-техническом отношении, маргинализации и радикализации.

"Известные кризисные явления в исламском мире, потребность преодоления интеллектуального застоя стали причиной возобновления интереса мусульманских богословов к идеям обновления, понятым как переосмысление основных религиозных источников без средневековых наслоений и интерпретаций", — сообщили организаторы.

Как отмечают в оргкомитете, выбор места проведения конференции не случаен: Юг России традиционно был местом, где мусульманская и православная культуры исторически постоянно и тесно взаимодействовали. В частности, именно в Ростове-на-Дону сформировались как личности один из самых интересных мусульманских теологов России — Муса Бигиев и его брат — классик татарской литературы Загир Бигиев.

Работа конференции планируется по двум секциям: "Ислам и вызовы XXI века" и "Ислам в межконфессиональном диалоге на юге России — исторический опыт и современность".

IV "Бигиевские чтения" пройдут в рамках реализации "Плана мероприятий по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017–2019 годах", в числе организаторов — Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский исламский институт.