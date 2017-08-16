Антон Скрипунов

Модные сейчас слова "криптовалюта" и "блокчейн", возможно, скоро войдут в обиход любого имама и раввина. В России, например, планируют создать первые в мире "кошерные" цифровые деньги. И будут они полностью соответствовать еврейским законам. Благо подходящее название и придумывать не надо: "биткоэн" ("коэн" у иудеев — священник). Аналогичными идеями делятся и представители других религий.

О том, почему верующие неожиданно заинтересовались передовыми технологиями и как это изменит мировую экономику, — в материале РИА Новости.

"Удобная валюта"

"Руководством общины проявлен определенный интерес к созданию единой кошерной криптовалюты. На данном этапе проект находится на начальной стадии", — делится пресс-секретарь главного раввина России Берл Лазара Михаил Лидогостер. Сейчас создается экспертный совет, который будет обсуждать внедрение валюты. По словам Лидогостера, община всегда следит за новыми технологиями и использует их, если они не противоречат нормам иудейского закона.

"Интерес к созданию данного финансового инструмента обусловлен тем, что он снимает ряд вопросов, связанных с использованием традиционных платежных средств, и делает удобными расчеты и фиксацию договоренностей между членами общины", — заявляет пресс-секретарь.

По задумке, 10% с каждого биткоэна будут уходить на нужды общины. Кроме того, благодаря ей можно будет без процентов давать взаймы нуждающимся. Контролировать оборот криптовалюты будет "Совет шести" — из самых уважаемых членов общины.

На мясе и золоте

О намерении создать криптовалюту заговорили и в Татарстане. Ценность "ИТкоина" (название денег) будет обеспечена стоимостью… халяльного мяса. Причем разработчики предлагают на этом хорошенько заработать. Например, инвестор покупает чипированного бычка весом 350 килограммов. Животное откармливают (данные о его состоянии передаются прямо на экран смартфона), и через некоторое время можно будет продать бычка весом уже в 450 килограммов.

Однако, как и в случае с биткоэном, эта криптовалюта пока что существует лишь в теории.

Первые в мире "халяльные" цифровые деньги планируется выпустить в обращение в сентябре этого года. И валюта эта — OneGramCoin — будет обеспечена золотом: ценность одной единицы будет равна стоимости одного грамма золота. И менять ее можно будет на золото — правда, с комиссией в 10%.

"Много рисков"

"Рынок (криптовалюты) сильно волатилен. Сегодня он привлекает огромное число "копателей", что немного похоже на "золотую лихорадку". Исламские финансы против высокорисковых операций, а также системы, где "деньги делаются из денег", — объясняет советник Совета муфтиев России по исламской экономике и финансам Мадина Калимуллина.

"Вполне возможно, что "халяльная" криптовалюта может появиться. Но при этом следует иметь в виду: пока нет единой позиции и единых международных стандартов на этот счет. Международные стандарты по исламским финансам с этого года доступны на русском языке, всего их 57, последний посвящен сделкам с золотом", — добавляет она.

Очень важно, по ее словам, чтобы криптовалюта обеспечивалась прежде всего гарантией государственной власти или заслуживающего доверия международного органа.

"Большинство современных исламских ученых не говорят об однозначном запрете или дозволенности криптовалют. Но все они высказывают следующие ключевые опасения: у криптовалюты отсутствует государственный гарант и госконтроль, что несет в себе большие риски", — подчеркивает Калимуллина.

Иными словами, можно предположить, что отсутствием контроля со стороны государства вполне могут воспользоваться террористические организации. Некоторые эксперты полагают, что криптовалюта в скором времени станет фундаментом экономики терроризма.

Пример экспансии

А вот создатели криптовалюты Dana хотят создать альтернативу господствующей ныне рыночной экономике. Их валюта, название которой переводится как "щедрость", будет основываться на принципах буддийской экономики. Она предлагает максимальное благополучие при минимальном потреблении.

Валюту, согласно задумке членов буддистской общины США, можно будет накапливать с помощью добрых дел и медитации. Поэтому основой экономики Dana станут "монеты кармы". Стоимость этой криптовалюты будет привязана к биткоину, однако создатели не поясняют, чем она будет обеспечена.

"В той степени, в которой верующие согласны активно присутствовать в обществе, они обречены на соучастие в социальных процессах и практиках. Однако большинство религиозных традиций, возникших во время или после наступления так называемого "осевого времени" (VIII-II века до нашей эры. — Прим. ред.), отвергают слепое следование чуждым для них социальным правилам и традициям, стремясь создать собственные правила и традиции — и в определенной степени навязать их обществу", — рассуждает старший преподаватель философского факультета МГУ, религиовед Павел Костылев.

Вместе с тем, по его словам, религиозные организации, как и, по сути, "любые другие организации, претендующие на истину", стремятся к экспансии во все сферы общественной жизни. Поэтому в обращении различных религиозных традиций к вопросам устройства экономики нет ничего удивительного.

"Это один из примеров экспансии религии, стремящейся в современном секулярном мире отстоять свои права, расширить поле своей деятельности и даже объявить мир "постсекулярным", — заключает религиовед.