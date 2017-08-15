Религиозные лидеры пытаются усмирить бунт в Шарлоттсвилле

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Главы религиозных общин города Шарлоттсвилль (штат Виргиния), где произошли столкновения сторонников и противников ультраправых организаций, проводят по всему городу богослужения, участники которых выкрикивают лозунги против расизма, сообщает американская радиостанция NPR.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34. В частности, в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых. Еще двое сотрудников полиции погибли в результате крушения вертолета в районе города.

"Руководители (баптистской) церкви также пытаются решить сложную расовую напряженность, с которой сталкивается город", — говорится в сообщении.

Религиозные лидеры баптистов посещают церкви города, которые являются преимущественно белыми или черными. Тем самым, как уточняет издание, они пытаются наладить отношения между жителями города.

Сторонники ультраправых организаций протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".