В Москве пройдет ночная литургия с молитвой о прекращении абортов

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Делегаты VIII международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей "За жизнь" в ночь на среду примут участие в ночной Божественной литургии с молитвой о прекращении абортов в Покровском храме в Ясеневе, после чего с той же целью совершат девятичасовой "молитвенный объезд" вокруг Москвы.

Фестиваль "За жизнь-2017" проводит 14-17 августа в столице одноименное общероссийское общественное движение "За жизнь!". По словам организаторов, главная цель ежегодного форума заключается в том, чтобы привлечь внимание общества к незащищенности жизни ребенка до рождения.

"С 15 на 16 августа москвичи и участники международного фестиваля примут участие в ночной Божественной литургии с молитвой о прекращении греха детоубийства (абортов — ред.)", — сообщается на официальном сайте фестиваля. Богослужение возглавит настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (Артюхин).

По окончании богослужения все желающие смогут объехать на автобусах с молитвой всю Москву. Как уточнили в оргкомитете фестиваля "За жизнь", поездка длительностью около девяти часов пройдет по Московскому малому кольцу ("бетонке"). Во время пути предполагаются остановки. "Верующие будут читать акафисты, молиться мирским чином. Молитвенное делание верующих москвичей крайне важно, так как именно в Москве принимаются судьбоносные для страны решения", — уточнили в оргкомитете.

Комментируя предстоящее ночное богослужение в рамках фестиваля "За жизнь", архимандрит Мелхиседек (Артюхин) заметил, что ему, "как священнослужителю, особо радостен тот факт, что организаторы масштабного мероприятия уповают не на свои силы, а на помощь Божию".

"Аборты — это грань зла, обретшая за последнее столетие "законность" и просто ужасающие масштабы. Без молитвы в этой борьбе шансов, конечно, не будет. Приглашаю москвичей помолиться вместе с нами, а также посетить сам фестиваль", — сказал архимандрит.

На VIII международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей "За жизнь" съехались более 500 делегатов из 186 городов России, Белоруссии, Украины, Грузии, Приднестровья, Сербии, Литвы, Италии и Испании. Участники форума попытаются "выработать меры, направленные на защиту человеческой жизни с момента зачатия, укрепление демографического суверенитета и сохранение репродуктивного потенциала внутри своих стран", сообщается на сайте фестиваля.