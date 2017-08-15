США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Москве пройдет ночная литургия с молитвой о прекращении абортов

14:2615.08.2017
(обновлено: 14:42 15.08.2017)
0300
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРабота родильного отделения Калининградского родильного дома №4Работа родильного отделения Калининградского родильного дома №4
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Делегаты VIII международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей "За жизнь" в ночь на среду примут участие в ночной Божественной литургии с молитвой о прекращении абортов в Покровском храме в Ясеневе, после чего с той же целью совершат девятичасовой "молитвенный объезд" вокруг Москвы.

Фестиваль "За жизнь-2017" проводит 14-17 августа в столице одноименное общероссийское общественное движение "За жизнь!". По словам организаторов, главная цель ежегодного форума заключается в том, чтобы привлечь внимание общества к незащищенности жизни ребенка до рождения.

"С 15 на 16 августа москвичи и участники международного фестиваля примут участие в ночной Божественной литургии с молитвой о прекращении греха детоубийства (абортов — ред.)", — сообщается на официальном сайте фестиваля. Богослужение возглавит настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (Артюхин).

По окончании богослужения все желающие смогут объехать на автобусах с молитвой всю Москву. Как уточнили в оргкомитете фестиваля "За жизнь", поездка длительностью около девяти часов пройдет по Московскому малому кольцу ("бетонке"). Во время пути предполагаются остановки. "Верующие будут читать акафисты, молиться мирским чином. Молитвенное делание верующих москвичей крайне важно, так как именно в Москве принимаются судьбоносные для страны решения", — уточнили в оргкомитете.

Комментируя предстоящее ночное богослужение в рамках фестиваля "За жизнь", архимандрит Мелхиседек (Артюхин) заметил, что ему, "как священнослужителю, особо радостен тот факт, что организаторы масштабного мероприятия уповают не на свои силы, а на помощь Божию".

"Аборты — это грань зла, обретшая за последнее столетие "законность" и просто ужасающие масштабы. Без молитвы в этой борьбе шансов, конечно, не будет. Приглашаю москвичей помолиться вместе с нами, а также посетить сам фестиваль", — сказал архимандрит.

На VIII международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей "За жизнь" съехались более 500 делегатов из 186 городов России, Белоруссии, Украины, Грузии, Приднестровья, Сербии, Литвы, Италии и Испании. Участники форума попытаются "выработать меры, направленные на защиту человеческой жизни с момента зачатия, укрепление демографического суверенитета и сохранение репродуктивного потенциала внутри своих стран", сообщается на сайте фестиваля.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена