Археологи нашли подтверждение библейской истории о превращении воды в вино

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Израильские археологи обнаружили недалеко от древнего города Кана Галилейская мастерскую по изготовлению больших ритуальных сосудов, упоминаемых в библейской истории про превращение воды в вино, сообщает The Jerusalem Post.

Согласно Евангелию от Иоанна, одно из первых своих чудес Иисус Христос совершил на брачном пире в Кане Галилейской. На свадьбе кончилось вино, тогда Христос сказал "взять шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры (39,5 литра – ред.)". Долгое время ученые сомневались, что такие сосуды использовались иудеями в I веке нашей эры.

Такие сосуды, как выяснили археологи, изготавливались из известняка, а не из керамики, как остальная посуда.

"Причина этого любопытного выбора материала, по-видимому, была религиозной, ведь согласно древнееврейскому ритуальному праву сосуды, изготовленные из керамики, легко становятся нечистыми и поэтому должны быть разрушены", — объясняет руководитель раскопок доктор Йонатан Адлер, доцент Ариэльского университета (Израиль).

По его словам, известняк не считался ритуально нечистым материалом, поэтому его активно применяли. Ученые удивились, что мастерская находилась в Галилее, ведь ранее найденные аналогичные объекты располагались преимущественно в Иерусалиме.

"Наши раскопки подчеркнули ключевую роль соблюдения ритуальной чистоты иудеями — не только в Иерусалиме, но и в далекой Галилее", — заявляет археолог.

© Фото : предоставлено Управлением древностей Израиля Археологи внутри рукотворной пещеры - штольни по добыче известняка в Галилее. © Фото : предоставлено Управлением древностей Израиля Археологи внутри рукотворной пещеры - штольни по добыче известняка в Галилее.

Помимо этого ученые нашли искусственно высеченную пещеру, из которой древние рабочие добывали сырье для сосудов. Внутри нее были обнаружены многочисленные инструменты и станки.