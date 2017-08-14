СМИ: Хиллари Клинтон хочет стать проповедником у протестантов

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Хиллари Клинтон, потерпевшая поражение на президентских выборах в 2016 году, изъявила желание стать проповедником у христиан-методистов. Об этом изданию Religious News рассказал пастор Билл Шиллади, который 20 лет дружит с семьей Клинтон.

По словам пастора, во время одной из фотосессий Клинтон ему сказал аему: "Билл, я думаю, что хотела бы сделать некоторые проповеди".

"Я ей ответил: "О, действительно? Ты серьезно?" На это она ответила утвердительно", — делится Шиллади.

Хиллари Клинтон, рассказал он, с детства является прихожанкой методистской церкви. Например, она преподавала в воскресной школе, принадлежащей Первой Объединенной методистской церкви США.

В то же время, экс-кандидат в президенты США, как уточнил Шиллади, не хочет специально учиться на проповедника. Однако, по вероучению методистов, "мирян тоже берут на кафедру". Отец Билл был одним из консультантов Клинтон во время предвыборной кампании.