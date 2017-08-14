"Вздор": в РПЦ отреагировали на сообщения про конец света через 5 дней

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Русской православной церкви призвали быть внимательным к сообщениям о том, что 19 августа якобы наступит конец света, поскольку подобные заявления могут "вызвать пожар среди тех людей, которые крайне неразумны".

Некоторые СМИ начали распространять информацию о том, что блаженная Матрона Московская, особо почитаемая российскими верующими, якобы предсказала конец света 19 августа 2017 года.

"Верующим нужно быть особо внимательными к этому вздору, который, к сожалению, присущ человеческой личности. … У некоторых людей есть склонность к кошмарам, вздорам и "жареным" сюжетам", — сказал РИА Новости едущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш).

Подобные заявления, по его словам, лишь могут "вызвать пожар среди тех людей, которые крайне неразумны".

"Надо ли этому верить? Ну, это даже не вопрос. Вопрос в том, как смотреть на это", — предостерегает священнослужитель.

Матрона Никонова родилась в 1885 году в селе Себино Тульской области. Согласно житию, она была слепой от рождения, но в восьмилетнем возрасте у Матроны открылся дар предвидения и исцеления больных, в частности она предсказала начало Великой Отечественной войны.

В 1902 году у Матроны внезапно отнялись ноги. В 1925 году она перебралась в Москву, где прожила до самой смерти — 2 мая 1952 года. В 1999 году блаженная Матрона была прославлена в лике местночтимых святых Московской епархии, а в 2004 году — причислена к лику общецерковно почитаемых святых.