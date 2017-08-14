"Приравняли к кафе": монастырям горы Афон отказали в налоговых льготах

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Греческий парламент отклонил законопроект о налоговых послаблениях для монастырей Святой горы Афон, тем самым начатый в 2012 году конфликт между монахами и властями страны продолжится, сообщается портал об Афоне Agionoros.

"Таким образом, афонские монастыри будут платить налоги на уровне прибыльных домов, клубов и кафе. Из-за высоких налогов многие обители в сложном финансовом положении и не могут полноценно вести просветительскую и благотворительную деятельность!, — говорится в сообщении.

Законопроект внесли представители партий СИРИЗА, "Независимые эллины" и "Союз центристов". По нему все объекты недвижимости афонских монастырей освобождались от налогов.

С 2012 года в Греции всех подворья монастырей облагаются налогом на недвижимость. Эта мера вызвала возмущение у верующих.

Большинство жителей Греции исповедуют православие. В конституции страны прописано, что оно является "господствующей в Греции религией".