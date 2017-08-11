Папа Римский требует, чтобы бельгийские католики не предлагали эвтаназию

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Папа римский Франциск потребовал, чтобы бельгийская благотворительная организация "Братья милосердия" перестала предлагать эвтаназию в своих психиатрических больницах, сообщает Religion News Service.

Ранее организация объявила, что разрешит врачам в 15 своих психиатрических больницах в Бельгии выполнять эвтаназию. Таким образом, Бельгия стала второй из двух стран, где врачам разрешено убивать людей с проблемами психического здоровья.

Для того, чтобы пациентам клиник помогли уйти из жизни, они должны доказать, что находятся в состоянии "невыносимого страдания". Для этого им необходимо пообщаться как минимум с тремя врачами, один из которых должен быть психиатром.

Понтифик решил, что такая позиция идет вразрез с основными принципами Римско-католической церкви.

"Впервые в истории христианская организация заявляет, что эвтаназия — это обычная медицинская практика, которая подпадает под терапевтическую свободу врача. Это нелояльно, возмутительно и неприемлемо", — приводит издание слова старшего генерала милосердия Рене Стокмана, обнародовавшего призыв папы Франциска.