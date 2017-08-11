Православные активисты снова выйдут на акции против "Матильды"

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Православное движение "Сорок сороков" 12 августа, в день рождения сына Николая II цесаревича Алексея, организует международную акцию против показа нового фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.

"Акция охватит регионы России в десяти часовых поясах, а также зарубежные страны, в том числе Белоруссию, Сербию и Черногорию. Верующие соберутся на молитвенные стояние и молебны в честь святых-страстотерпцев Николая II и членов его семьи", — говорится в сообщении.

В Москве молебен и молитвенное стояние пройдут на территории храма Сергия Радонежского на Ходынском поле. Свою акцию православные активисты назвали "Десять часов молитвы". Организаторы призывают верующих "встать плечом к плечу на пути зла, которое в красивой, полуторамиллиардной обертке хотят скормить русскому народу, плюнув в его душу ядом лживого, кощунственного и глумливого кинопродукта под названием "Матильда".

"Против "Матильды" уже возвышают свой голос даже мусульмане, Рамзан Кадыров и правительство Дагестана. А чиновники, стоящие у алтарей со свечками в руках, в том числе перед иконами царственных страстотерпцев, набрали воды в рот, зная, что на экраны хотят выпустить кинопасквиль, в котором топчется и попирается честь венценосной семьи", — приводит пресс-служба слова лидера движения "Сорок сороков" Андрея Кормухина.