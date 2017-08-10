В США отлучили от церкви одного из лидеров мормонов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Впервые за последние 30 лет мормоны отлучили от церкви одного из ее руководителей Джеймса Дж. Хамулу, сообщает Religion News Service.

Представитель "церкви Иисуса Христа святых последних дней" Эрик Хокинс отказался называть причину такого решения, заметив только, что речь идет "не о вероотступничестве", а о "неточном преподавании доктрины" и "публичном опровержение мнения церковных лидеров".

Хамула женат, имеет шесть детей. Раньше он был адвокатом, а в 2008 году он стал членом группы под названием "Генеральная власть семидесяти", в которую входят около 90 человек. В церковной иерархии выше только президент, два его советника и еще два лидера.

Последним высокопоставленным мормоном, которого отлучили от церкви (в 1989 году), был покойный Джордж П. Ли. Будучи американским индейцем, Ли назвал лидеров мормонов расистами и поплатился за "отступничество и другое поведение, неприемлемое для члена церкви".

Мормоны появилась в США в XIX веке. Ее последователи верят, что весной 1820 года четырнадцатилетнему мальчику по имени Джозеф Смит явились "Бог Отец и Его Сын Иисус Христос", от которых он узнал, что Церкви, первоначально созданной Иисусом Христом, на Земле больше нет. Смит решил исправить положение и создал "Церковь Иисуса Христа святых последних дней". Столицей новой религии стал основанный мормонами город Солт-Лейк-Сити. И в какой бы стране мормоны ни жили, они всегда отстаивают интересы США, поскольку свято верят, что Христос после воскресения посещал Америку, и когда Он вновь явится на Землю, новая Святая земля будет на территории нынешних Соединенных Штатов.

Сегодня церковь мормонов – одна из самых богатых в мире. Ее представители активно участвуют в политической жизни и имеют большй вес в американском истеблишменте. Среди наиболее известных современных мормонов — влиятельный республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни, чье состояние оценивается в 200 миллионов долларов, и будущий посол США в России Джон Хантсман с состоянием в миллиард долларов.