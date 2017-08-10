Евреи Польши пожаловались на травлю со стороны властей

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Польские евреи обнародовали свое письмо Ярославу Качиньскому, в котором попросили не допустить рост уровня антисемитизма в обществе.

"С большой тревогой мы отмечаем в последние месяцы обострение антисемитских настроений в Польше, использование грубого языка и поведения, направленных против нашего сообщества. Особое негодование вызывают у нас события последних дней, которые вызывают опасения, что мы живем в менее безопасной для нас действительности", — говорится в послании.

Авторы письма упомянули, что на государственных торжествах часто присутствуют представители Национально-радикального лагеря (ONR) с "фашистскими лозунгами". Кроме того, евреи рассказали президенту про твит левоцентристского политика Магдалены Огурек с нападками на сенатора Марека Боровского и твит депутата Сейма от "Права и Справедливости" Богдана Жоньца со словами "почему среди сторонников абортов так много евреев, несмотря на Холокост?".

Письмо подписали президент Союза еврейских общин Польши Леслав Пишевский и президент Еврейской общины Варшавы Анна Чипчиньская.

"На все это нет нашего согласия. Польша — это наш дом, мы не хотим чувствовать себя в нем лишними, но все чаще и чаще испытываем такое ощущение… Мы опасаемся за нашу безопасность и за наше будущее в Польше, мы не хотим повторения 1968 года", — написали они в письме.

В 1968 году евреев травили власти Польши, затем первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии Владислав Гомулка потребовал, чтобы народ покинул страну.