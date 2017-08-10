В УПЦ МП заявили о появлении новой православной секты

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Архиепископ Каменский и Царичанский Владимир предостерег верующих Украинской православной церкви от опасности впасть в ересь, если они начнут поклоняться покойному архимандриту Рафаилу (Баранику) как святому, сообщает сайт УПЦ МП.

Архимандриту Рафаил умер ровно год назад — 10 августа 2016. В 80-х годах он служил в армии, участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, вследствие чего его здоровье пошатнулось. А в монашество отец Рафаил был пострижен в 1993 году. Хотя здоровье ухудшилось, он до самой смерти продолжал пастырское служение. После смерти архимандрита вокруг его персоны стали формироваться мифы, которые вскоре привели к появлению целого движения, вознесшего его в ранг святого.

Прихожане его храма стали устраивать на могиле богослужения. По сути, некогда православный приход стал превращаться в секту. Почитатели священнослужителя стали распространять среди других верующих литературу "священноисповеднике и преподобномученике" Рафаиле, обманывая людей, что эти книги якобы благословил сам митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Боле того, сегодня, 10 августа, последователи архимандрита хотят провести эксгумацию его тела с целью дальнейшего использования его останков как мощей.

"Проведенные акции на территории православных храмов, а также бурная деятельность на кладбище в селе Святовасильвка (Елизарово) происходят вопреки благословению, а порой и в нарушение канонов Церкви", — приводятся на сайте УПЦ МП слова архиепископа Владимира.

По его словам, если священник, который находится в приходе, где служил архимандрит Рафаил, сегодня поедет и отслужит панихиду по нему, то это находится в церковных рамках, так как молитву за усопшего нужно совершать именно в день его памяти. "О других богослужениях, которые намечались (на месте захоронения — ред.), в епархии не знают и благословение я на них не давал", — подчеркнул владыка.

"Поиск вместо Господа новоявленных "святых" всегда приводит к лишению себя истинного богообщения", — заключил иерарх.