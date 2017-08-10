На Красной площади отреставрируют Казанский собор

МОСКВА, 10 авг — РИА Недвижимость. Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила реставрацию Казанского собора на Красной площади, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

"Предусмотрены ремонтно-реставрационные работы входной группы северного фасада во внутреннем дворе собора", — уточняется в пресс-релизе.

Собор Казанской иконы Божией Матери был построен в память об освобождении от польско-литовских интервентов и освящен в 1636 году. В 1936 году храм снесли. Собор был восстановлен в 1990-1993 годы на средства мэрии Москвы и пожертвования граждан.