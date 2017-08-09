Евреи РФ опасаются объявления Иерусалима молодежной исламской столицей-2018

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Решение объявить Иерусалим молодежной исламской столицей 2018 года — скорее всего, попытка вовлечь мусульманских молодых людей в конфликт вокруг Храмовой горы, считает руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Ранее СМИ сообщили, что Глава молодежного форума диалога и сотрудничества Исламской конференции Эльшад Исгандаров и президент палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб подписали соглашение об объявлении Иерусалима молодежной столицей 2018 года. "Наша главная цель — привлечь в священный город молодежь, вовлечь ее в борьбу за мусульманские святыни. Необходимо поддержать исламскую идентичность Иерусалима, укрепить солидарность с палестинским народом", — заявил Исгандаров.

"Если та или иная мусульманская организация хочет заниматься туризмом молодежи, привозить их в священные для мусульман места в Израиле, то это можно только приветствовать. Но очевидно, что за этим всем стоит цель вовлечь в конфликт молодых мусульман", — сказал Горин РИА Новости.

По его словам, Израиль это легко переживет, однако, если этим заинтересуются мусульмане из России, то это может негативно сказаться "на нынешней благополучной религиозной атмосфере в РФ". "Привнесение религиозной риторики в политические конфликты, где бы они ни происходили — в Сирии, Судане или Израиле, — работает на размежевание россиян по религиозным убеждениям. Я могу только призвать глав мусульманской уммы относиться к такого рода деятельности с большой ответственностью", — подчеркнул собеседник агентства.

В свою очередь, председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов считает, что у мусульманских организаций добрые намерения. "Но нужно согласовать такое решение с органами государственной власти и с международными организациями. Думаю, все необходимые согласования будут пройдены", — отметил муфтий.

Он также добавил, что мусульман России беспокоит конфликт вокруг Храмовой горы. "Мы искренне хотим мира вблизи Иерусалима, чтобы прекратились убийства людей, и чтобы верующие всех конфессий могли бы свободно приходить к своим святыням и молиться", — заключил Крганов.