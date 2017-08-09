Госсекретарь Ватикана приедет в РФ чтобы встретиться с Путиным и патриархом

ВАТИКАН, 9 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин совершит визит в Россию с 20 по 24 августа. Об этом РИА Новости стало известно в среду из дипломатических источников, близких к Святому престолу.

О своем предстоящем вояже в РФ Паролин публично объявил еще в конце июня. По информации источников, ожидается, что в ходе визита он встретится с президентом России Владимиром Путиным, патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также с другими видными представителями российского государства и Русской православной церкви.

Сам госсекретарь неоднократно подчеркивал, что отправится в Москву в качестве близкого сотрудника папы Римского Франциска и намерен обсудить там, в частности, нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине, где он побывал в июне прошлого года.