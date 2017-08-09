"Яндекс": по утрам москвичи в метро чаще всего ищут в интернете молитвы

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Москвичи, путешествующие на метро, в утренний час пик запрашивают в поисковике тексты молитв и сонники, сообщает "Яндекс".

"Популярность некоторых тем в течение дня меняется. В утренний час пик люди чаще всего ищут сонники и молитвы. В первой половине дня преобладают запросы со словами "как доехать", "как добраться" и различными адресами, причём особенно часто ищут дорогу в суды, музеи и торговые центры. По пути с работы пользователи уже начинают мысленно готовить ужин — или искать, где его заказать. С 22 до 23 часов домой возвращаются театралы, а с 23 до полуночи — футбольные болельщики. Перед самым закрытием метро люди ищут расписание ночных автобусов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение всего дня москвичей религия интересует больше, чем государство, поиск работы, игры, дети, кино и животные. В целом, в метро люди интересуются религией более чем на 10% по сравнению с остальной территорией столицы.

Меньше всего пассажиров метрополитена интересуют порно, интимные услуги и погода.