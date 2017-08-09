Протестанты отметили 500-летие Реформации пивом имени Мартина Лютера

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Протестанты Эльзаса к 500-летию Реформации начали производить вино и пиво в честь Мартина Лютера, сообщает Portail Catholique Suisse.

Алкоголь в честь немецкого реформатора производится в сотрудничестве Союза протестантских церквей Эльзас-Лотарингия и местной пивоварни. Пиво "Лютер" украшает этикетка с портретом религиозного деятеля. Достоверно известно, что Мартин Лютер с супругой варили пиво, когда проживали в монастыре августинцев в Виттенберге на территории восточной Германии.

Всего будет произведено лишь четыре тысячи юбилейных бутылок, а продаваться они будут на территории эльзасских протестантских приходов только в сентябре этого года.

Кроме того, несколько виноделов Эльзаса решили произвести памятные вина в честь 500-летия реформации. Продавать напитки они будут только с 27 по 29 октября в Страсбурге. Все доходы с продаж виноделы решили направить в христианские школы в сирийском Алеппо.