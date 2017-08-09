Муфтий Москвы назвал мудрым предложение не показывать "Матильду" в Чечне

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова не показывать в республике фильм "Матильда" является мудрым шагом, оно вызвано стремлением не допустить конфликта в обществе и основано на мнении "уважаемых людей" Чеченской республики, заявил в среду РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.

Ранее стало известно, что глава Чечни направил обращение министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой не показывать в республике фильм Алексея Учителя "Матильда", Минкультуры пообещало учесть его просьбу.

В тексте обращения Кадырова говорится, что он просит "исключить Чеченскую Республику из прокатного удостоверения на показ фильма "Матильда". Отмечается, что такое решение было принято после ознакомления с информацией, полученной от депутата Госдумы Натальи Поклонской, о наличии многотысячных заявлений православных, а также мусульман России об оскорблении религиозных чувств верующих сюжетной линией фильма.

"По фильму "Матильда" в обществе действительно идут большие споры, это спорный фильм. Некоторые наши граждане говорят, что фильм оскорбляет их религиозные чувства, оскорбляет семью государя-императора. Регионы имеют право, обосновывая это мнением жителей своего региона, принимать подобные решения", — сказал муфтий Крганов, комментируя обращение главы ЧР по поводу фильма.

По его мнению, предложение не показывать "Матильду" в Чечне вызвано стремлением "избежать у себя некоего конфликта в обществе". "Я думаю, что Рамзан Ахматович мудро поступил, и это не только его личное мнение, но и мнение уважаемых людей Чеченской республики", — заявил собеседник агентства.

В то же время Крганов отметил, что Россия — демократическое государство, и в нем "люди творчества", "конечно же, имеют право на свой личный взгляд на историю и на жизнь разных людей, в том числе исторических персонажей". При этом мусульманский религиозный деятель заметил, что к столетию трагической гибели семьи последнего российского императора следовало бы подумать о том, чтобы снять "хороший фильм про российского царя". "У нас же много специалистов, но, к сожалению, этого сделать не получилось", — признал он.

Глава Духовного собрания мусульман России привел в пример Великобританию, в которой снято уже "столько действительно мировых бестселлеров об английской королеве: люди смотрят – плачут". "И во многих других странах люди от искусства с уважением и трепетом относятся к своей истории, к своим историческим деятелям. Почему российская киноиндустрия не могла такой же фильм выпустить?" — задался вопросом муфтий.