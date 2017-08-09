Муфтий Москвы назвал мудрым предложение не показывать "Матильду" в Чечне

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова не показывать в республике фильм "Матильда" является мудрым шагом, оно вызвано стремлением не допустить конфликта в обществе и основано на мнении "уважаемых людей" Чеченской республики, заявил в среду РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.
В тексте обращения Кадырова говорится, что он просит "исключить Чеченскую Республику из прокатного удостоверения на показ фильма "Матильда". Отмечается, что такое решение было принято после ознакомления с информацией, полученной от депутата Госдумы Натальи Поклонской, о наличии многотысячных заявлений православных, а также мусульман России об оскорблении религиозных чувств верующих сюжетной линией фильма.
"По фильму "Матильда" в обществе действительно идут большие споры, это спорный фильм. Некоторые наши граждане говорят, что фильм оскорбляет их религиозные чувства, оскорбляет семью государя-императора. Регионы имеют право, обосновывая это мнением жителей своего региона, принимать подобные решения", — сказал муфтий Крганов, комментируя обращение главы ЧР по поводу фильма.
По его мнению, предложение не показывать "Матильду" в Чечне вызвано стремлением "избежать у себя некоего конфликта в обществе". "Я думаю, что Рамзан Ахматович мудро поступил, и это не только его личное мнение, но и мнение уважаемых людей Чеченской республики", — заявил собеседник агентства.
Глава Духовного собрания мусульман России привел в пример Великобританию, в которой снято уже "столько действительно мировых бестселлеров об английской королеве: люди смотрят – плачут". "И во многих других странах люди от искусства с уважением и трепетом относятся к своей истории, к своим историческим деятелям. Почему российская киноиндустрия не могла такой же фильм выпустить?" — задался вопросом муфтий.