Археологи обнаружили в Израиле родную деревню апостолов Андрея и Петра

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Археологи обнаружили на севере Израиля следы, как предполагается, упоминаемой в Новом Завете древней рыбацкой деревни Вифсаида, считающейся родиной апостолов Филиппа, Андрея Первозванного и Петра, сообщило издание Haaretz.
Историки полагают, что это был город Юлиада, который некогда появился на месте библейской Вифсаиды. Так, историк Иосиф Флавий сообщает, что Ирод Филипп, сын царя Ирода Великого, даровал Вифсаиде статус города и назвал Юлиада в честь Юлии Августы, матери императора Тиберия.
Помимо этого, археологи обнаружили в Эль-Арадже глиняные черепки, мозаику, две монеты. Одна из них — из бронзы и датируется поздним II веком до нашей эры, а вторая — серебряная, с изображением императора Нерона (65-66 год нашей эры).