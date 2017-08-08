Археологи обнаружили в Израиле родную деревню апостолов Андрея и Петра

Предположительно следы упоминаемой в Новом Завете деревни, которая считается родиной апостолов Филиппа, Андрея Первозванного и Петра, найденные во время раскопок на Севере Израиля

Предположительно следы упоминаемой в Новом Завете деревни, которая считается родиной апостолов Филиппа, Андрея Первозванного и Петра, найденные во время раскопок на Севере Израиля

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Археологи обнаружили на севере Израиля следы, как предполагается, упоминаемой в Новом Завете древней рыбацкой деревни Вифсаида, считающейся родиной апостолов Филиппа, Андрея Первозванного и Петра, сообщило издание Haaretz.

По данным издания, во время раскопок на северном побережье Тивериадского озера (в Новом завете — Галилейское море) в Эль-Арадже археологи нашли римские купальни — это свидетельствует о том, что некогда на этом месте был римский "полис", сообщил изданию доктор Мордехай Авиам (Mordechai Aviam) из колледжа Кинерет.

Историки полагают, что это был город Юлиада, который некогда появился на месте библейской Вифсаиды. Так, историк Иосиф Флавий сообщает, что Ирод Филипп, сын царя Ирода Великого, даровал Вифсаиде статус города и назвал Юлиада в честь Юлии Августы, матери императора Тиберия.

"Иосиф пишет, что монарх преобразовал Вифсаиду из деревни в полис, настоящий город. Он не упоминает, был ли город построен на том же месте или нет. И на самом деле все это время мы не знали, где он. Но купальни свидетельствуют о существовании городской культуры", — заявил Авиам.

Помимо этого, археологи обнаружили в Эль-Арадже глиняные черепки, мозаику, две монеты. Одна из них — из бронзы и датируется поздним II веком до нашей эры, а вторая — серебряная, с изображением императора Нерона (65-66 год нашей эры).