В РЕК уличили высокопоставленного чиновника в антисемитизме

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Директор "Российско-польского центра диалога и согласия" Юрий Бондаренко, назначенный на свой пост президентом РФ, не имеет права занимать эту должность, так как позволяет себе антисемитские высказывания, считает президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

Ранее культурно-политический журнал "Э-Вести" опубликовал интервью с директором "Российско-польского центра диалога и согласия", основанного в 2011 году по указу президента России, Юрием Бондаренко. Чиновник позволил себе антисемитские высказывания в ходе беседы.

"Польская элита в значительной мере… настроена так, что идентификация поляков — это переписывание истории, которое должно привести к тому, чтобы сделать из поляков самый ущемлённый народ в истории… Каждую трагедию при желании можно очень выгодно монетизировать, получать всякие пособия от Германии и много от кого ещё. Поляки, грубо говоря, претендуют на то, чтобы занять то самое сладкое и выгодное во всех отношениях место, которое в настоящее время занимают евреи… Именно евреев попросили освободить место "царя горы". Хотя и говорит О’Генри, что Боливар не вынесет двоих, он уже вынес двоих – к евреям присоединились армяне. Они поделили сферы влияния и прекрасно жили до сих пор", — заявил Бондаренко.

"Уровень для человека, назначенного президентом РФ, чрезвычайно примитивный. Господина Бондаренко поставили налаживать русско-польский фон, а он говорит полную ерунду и пытается оправдать свое бездействие за годы работы тем, что поляки, евреи и армяне в чем-то там виноваты… Это типичная мелко-бюрократическая позиция", — сказал Каннер.

Он отметил, что Российский еврейский конгресс мониторит все, что связано с антисемитизмом в сетях, но источник, которому Бондаренко дал интервью, не смотрели, потому что это что-то "малоинтересное".

"Есть антидиффамационная лига (американская еврейская неправительственная организация, противостоящая антисемитизму — ред.), ее методика замера антисемитизма как раз подходит для Бондаренко. Они измеряют антисемитские настроения по степени восприятия антисемитских мифов. А Бондаренко как раз мифами и поделился. Желание притянуть сюда евреев и армян снижает уровень диалога", — констатировал президент РЕК.

Он согласен, что в Польше порой пытаются переписать историю, и что с каждой властью меняется отношение к истории. Однако собеседник агентства убежден, что в Польше "есть достаточно много слоев общества, которые заинтересованы в контактах с Россией".

"В отличие господина Бондаренко, я в Польше в последний раз был не четыре года назад (в интервью Бодаренко также заявил, что посетил Варшаву четыре года назад — ред.), а меньше года назад. Делегация Российского еврейского конгресса встречалась с мэрами польских городов, нас прекрасно принимали… Есть много нитей народной дипломатии, с помощью которых можно налаживать связи… Но вместо того, чтобы работать, гораздо проще оправдаться таким образом, каким оправдался господин Бондаренко за результаты своей многолетней деятельности", — заключил Каннер.