Турки разбирают древнюю армянскую церковь на камни для строительства мечети

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Турки постепенно разрушают древнюю армянскую церковь из монастырского комплекса "Варагаванк" в провинции Ван, используя ее камни для строительства мечети, сообщает издание yeniozgurpolitika.org.

Церковь возводилась в VII-VIII веках нашей эры. В период существования армянского царства здесь располагалась резиденция архиепископов Вана.

После геноцида армян в Османской империи 1915 года монастырь был покинут. Глава союза по охране окружающей среды и культурно-исторических памятников Вана Али Калчыка заявил, что древняя армянская церковь оказалась на грани полного разрушения.

Хотя турецкие власти заявляют о "трепетном отношении" к культурному наследию религиозных этнических меньшинств, согласно данным ЮНЕСКО, из 913 храмов, переживших геноцид армян, к 1974 году 464 были полностью уничтожены, 252 находились в руинах, а 197 были на грани исчезновения.

Кроме того, недавно СМИ сообщили, что при попустительстве местных властей в провинции Ван на территории армянского кладбища были установлены туалет, душевые кабинки и парковка для машин.