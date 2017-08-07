Жителя Сочи оштрафовали за репост карикатур на Иисуса Христа во "ВКонтакте"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мировой суд в Сочи оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя Виктора Ночевнова за публикацию карикатур с изображением Иисуса Христа в соцсети "ВКонтакте", сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Александр Попков.

Мировой судья признал Ночевнова виновным в "оскорблении религиозных чувств верующих" за то, что тот перепостил из других групп семь карикатур с изображением Христа. Как следует из приговора, обвиняемый занимался этим с 20 октября 2014 года по 31 августа 2015 года. На карикатурах, в частности, Иисус Христос висит на турнике, танцует на стадионе, занимается на спортивном снаряде, а также изображен в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.

Суд установил, что Ночевнов "ввиду отсутствия устоявшихся принципов поведения, а также правильно сформировавшихся критических способностей подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства — христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем верующим".

По словам защитника, Ночевнов не признал свою вину и заявил, что не имел цели кого-то оскорбить.

"Мы будем обжаловать этот приговор", — сказал Попков.

Ранее настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский, выступавший свидетелем на стадии следствия, заявил, что расценивает карикатуры как кощунство, разжигание межрелигиозной розни, провокацию и оскорбление чувств верующих православных христиан. По его словам, провокационность карикатур заключается в "сниженном использовании священного образа". При этом настоятель сослался на догмат об иконопочитании, установленный вселенской христианской церковью в 787 году.