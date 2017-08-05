Васильева: передача Исаакия обусловлена отношениями государства и церкви

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Передача Исаакиевского собора в ведение РПЦ продиктована современными отношениями государства и церкви, считает глава Минобрнауки Ольга Васильева на молодежном образовательном форуме "Таврида".

В ходе встречи министра с участниками форума был поднят вопрос о передаче собора РПЦ. В частности, у министра поинтересовались ее личным отношением к этому.

"Это пример, который не единичный. Это пример, который диктует современная жизнь. Я считаю, что это лишнее подтверждение того, какие у нас сегодня взаимоотношения (с церковью). Я очень много писала о государственно-церковных отношениях", — сказала Васильева.

"Памятник архитектуры есть, был и будет. Это величайший собор, который будет действительно включен в религиозную жизнь страны. Этот вопрос решаемый. Он решился. Действительно, были бурные дискуссии. Это получается возможность двойного использования", — отметила министр.

Ранее Васильева не раз подчеркивала, что является историком по образованию, а занимаясь научно-исследовательской деятельностью, она изучала историю церкви в ХХ веке.

Она также отметила, что Минобрнауки не принимало участие в обсуждении вопроса о передаче Исаакиевского собора Русской православной Церкви.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.