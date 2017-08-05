"Не съедим, так понадкусываем": зачем священнику гаджеты

Мария Шустрова

Идеальное детство с играми в казаков-разбойников, классиками и сказками на ночь уходит в прошлое. Сейчас дети чуть не с пеленок сидят у экранов ноутбуков или держат в руках смартфон. Для них уже нет развлечений, общения и отдыха без любимых гаджетов. Да и многие взрослые стали настоящими гаджетоманами, и число их увеличивается в геометрической прогрессии. Ученые уже говорят о появлении новой болезни, а психологи ставят такую зависимость в один ряд с алкогольной и наркотической.

Вот и традиционные религии идут в ногу со временем: в интернете появились Библии для детей, приложения, позволяющие заказать молитву с помощью клика, электронные Кораны, самоучителя совершения намазов. Патриарх Кирилл объясняет: "Мы не имеем права не быть там, где есть или может быть наша паства. А наша паства сегодня, в том числе, и в социальных сетях". "Мусульмане далеки от того, чтобы призывать верующих сторониться современных технологий", — уверяет муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев.

Однако у многих это вызывает недоумение. Получается, религиозные организации используют общественный недуг себе на пользу? Но они же помогают избавляться от зависимости наркоманам и алкоголикам. Почему тогда не противятся гаджетомании?

Погружение для исцеления

"Задача, которую перед нами поставил наш патриарх – свидетельствовать во всех измерениях, где мы можем встретить человека. Сейчас значительная часть людей переместилась в виртуальное пространство. Там люди живут. А ведь по слову героя Андрея Тарковского, "человеку нужен только человек" (Солярис – ред.). Поэтому о Христе мы призваны свидетельствовать и там", — утверждает эксперт Синодального отдела по делам молодежи, член комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий (Першин).

По его словам, он регулярно проводит открытые лекции в государственной библиотеке им. А.П. Боголюбова. Темы — самые разные: от творчества Высоцкого, Булгакова, Толкина и Роулинг до таких медицинских проблем как аборты, эвтаназия и трансплантация. Прямая трансляция, которую ведет библиотека, позволяет подключить к беседе широкую аудиторию за пределами Москвы и России. И именно благодаря интернету и социальным сетям, многие, у кого нет пока контакта со священниками, получают ответ на свои острые вопросы.

"Не думаю, что этим мы содействуем гаджетомании. Напротив, мы даем людям возможность выйти из виртуального мира в реальный, по-шекспировски "повернуть глаза зрачками в душу" и выйти из матрицы зависимостей к себе, к другим людям и к Богу. Ведь нередко мы уходим в интернет, пытаясь заглушить одиночество в своем сердце. А христианство открывает перед нами двери свободы и любви", — отмечает отец Димитрий.

Он уверен, что Церкви нужно хотя бы попытаться научиться говорить в этой сфере. "Может быть, ничего не получится. Но здесь работает принцип "не съем, так понадкусываю". Может быть, мы не сможем стать в интернете доминирующей средой, но, во всяком случае, мы не отдадим интернет тем, кто превратит его в пространство оккультизма, астрологии, магии, порнографии и каких-то иных извращений. Все-таки у людей будет возможность видеть какие-то иные смыслы и ценности и через эти двери выходить из виртуальной среды к реальности", — считает православный священнослужитель.

Меньшее из зол

Пытаются обернуть во благо социальную болезнь и мусульмане. "Если сегодня наши традиционные религии не будут обращать внимание на интернет, то его полностью заполонит совсем другая информация, в том числе, организации радикального или сектантского толка", — предостерегает председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Религия, подчеркивает он, не запрещает использовать возможности современного мира, в том числе, интернет–приложения. И сегодня интернет переполнен всевозможными мусульманскими приложениями с указанием мест, где можно отведать халяльной еды, с адресами ближайших мечетей и временем намазов.

"Современную молодежь уже не оторвешь от гаджетов. Но нельзя просто закрыть глаза на эту проблему. Мы должны через телефоны, которые есть у каждого человека в кармане, подавать выверенную и правильную информацию. Можно сказать, мы выбираем меньшее из зол", — констатирует муфтий.

"Ничто не должно обладать мною"

"Гаджетоманию следует воспринимать как и любое нарушение нормы. В православии очень большое внимание уделяется понятиям нормы, уравновешенности, умеренности, рассудительности и здравого смысла. Как говорил апостол Павел, "все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною, все мне позволительно, но не все полезно", — считает ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш).

По его словам, интернет не только стал основным средством связи, но, например, для людей с инвалидностью, прикованным к постели, он – единственное окно в мир, а иногда и средство заработка.

Нужно не уклоняться от новых социально-технических сфер жизни, а участвовать в них в той мере, в которой это приносит пользу людям, считает он.

"Отвечая на вопросы, я пытаюсь людей отрезвить, показать им негативные стороны интернета. Когда начинаешь людям писать о добрых и важных делах, будь то христианская молитва, богослужение, благотворительность или социальная работа, то они обращаются к этим реальным сторонам жизни и отказываются от пороков, владеющих ими", — рассказывает священник.

При этом он разделяет гаждетоманию и алкогольную или наркотическую зависимости.

"От того, что я им буду говорить, смотрите, какая хорошая погода, они не откажутся от спиртных напитков и употребления наркотиков. Здесь нужно совсем другое лечение. Но когда люди сидят за компьютерами и начинают воспринимать христианское послание, их жизнь становится на нормальные рельсы. Тогда и злоупотребление техническими средствами уходит на второй план", — заключает отец Макарий.