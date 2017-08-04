В РПЦ опровергли информацию о священнике, перевозившем сына в багажнике

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Екатеринбургская епархия Русской православной церкви опровергла информацию о священнике, перевозившем сына в багажнике автомобиля.

Ранее в пятницу следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что проводится проверка информации о том, что священник в городе Верхняя Пышма перевозил ребенка в багажнике автомобиля. По данным местных СМИ, мужчина в одежде священнослужителя посадил ребенка в багажник на парковке по улице Петрова и увез.

Как разъяснили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в четверг одно из городских СМИ опубликовало видеозапись, на которой священнослужитель Екатеринбургской епархии с сыном, выйдя из продуктового магазина, укладывают в автомобиль покупки, после чего мальчик забирается в машину через дверь багажного отделения. При этом в заголовке публикации заявлялось, что священнослужитель перевозит в багажнике ребенка, а продукты возит в салоне.

"По итогам изучения видеозаписи становится очевидно, что ребенок, забравшись в багажное отделение хэтчбэка Skoda Octavia, перемещается на задний ряд пассажирских сидений автомобиля. Этот факт достоверно подтверждает сам водитель — иерей Андрей Букин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского города Верхняя Пышма, член муниципальной Общественной палаты, отец пятерых детей", — говорится в распространенном заявлении епархии.

Со слов самого Букина, в течение нескольких дней дети активно играют в десантников, поскольку 2 августа был день ВДВ. "Дети играют в прыжки с парашютом, преодолевают всевозможные препятствия, пристегиваются в детском кресле ремнями безопасности, как настоящие летчики, и забираются в автомобиль, как в БТР, только через заднюю дверь", — привели в епархии слова иерея. Свидетелем такой игры и стал автор видео, житель города Верхняя Пышма, уточнили в епархии.

"Прискорбно, что слова этого очевидца о том, что священник возит ребенка в багажнике, стали самой тиражируемой новостью региона и страны. Что весьма уважаемые СМИ не удосужились хоть сколько-нибудь внимательно ознакомиться с видеозаписью и критически оценить столь категоричные подозрения лица, осуществившего видеосъемку, в отношении человека в рясе. Считаем, что в данной ситуации СМИ продемонстрировали непрофессиональный подход и нарушили профессиональную этику в погоне за горячими новостями, повышающими посещаемость ресурса", — говорится в заявлении.

В связи с этим Екатеринбургская епархия призвала "все СМИ, принявшие участие в тиражировании этой фейковой новости, принести извинения семье иерея Андрея Букина и ответственнее относиться к своему делу".