В Петрозаводске у памятника Кирову обнаружили пещерный храм

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На главной площади столицы Карелии археологи обнаружели фрагменты фундамента уникального пещерного Святодуховского собора, уничтоженого в советское время, сообщает пресс-служба городской администрации Петрозаводска.

Находка расположена в 13,5 метрах от памятника Кирову на глубине 5-8 метров. Раскопки были инициированы священником Константином Савандером и поддержаны городскими властями и большинством жителей Петрозаводска.

"Святодуховский собор имел два уровня. Нижнюю церковь создали в честь святых Олонецкой губернии. Это своеобразный пещерный храм, устроенный по образу катакомб древних христиан. Он пострадал в 1936 году, когда на него упала часть взорванного верхнего храма", — рассказал священник.

"Мы не ожидали, что наши предки могли строить такие здания, толщина стены — 2,5 метра. Храм был двухэтажным, златоглавый верх — деревянный, а нижняя часть — кирпичная. Просто каких-то циклопических размеров", — добавил отец Константин.

Планируется, что после окончания раскопок на месте храма будет восстановлена историческая часовня блаженного Фаддея Петрозаводского, располагавшаяся недалеко от собора.