В РПЦ обвинили СМИ в искажении смысла слов митрополита Варсонофия

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви считают, что опубликованные в ряде СМИ слова митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия "о чуде, которое помогло достроить стадион в Петербурге", искажены, сообщили РИА Новости в секторе коммуникаций митрополии.

В пятницу в ходе визита в Саранск митрополит Варсонофий ознакомился с ходом работ по возведению одного из футбольных полей будущего чемпионата мира 2018 года. Владыка отметил, что нужно выполнять все работы качественно.

"Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается – уходят… А время-то идет. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы. И с Божьей помощью это строительство все-таки завершили", — сказал иерарх.

Митрополит Варсонофий выразил надежду, что качественное строительство стадиона в Мордовии порадует миллионы футбольных болельщиков к чемпионату мира 2018 года.

Ряд изданий в заголовках посвященных этому материалов написали, что завершение строительства стадиона "в РПЦ сочли Божьим чудом".

"Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии призывает коллег-журналистов быть корректнее в составлении заголовков и в формулировании новостей", — сказала РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Наталья Родоманова.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. В конце января сообщалось, что сметная стоимость строительства стадиона составляет 41,712 миллиарда рублей.