Новость о скорой передаче Исаакия РПЦ оказалась фейком

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Распространенная СМИ новость о том, что Исаакиевский собор в ближайшее время передадут Русской православной церкви, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

Ранее в СМИ появилась информация, будто митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в ходе своего визита в Саранск заявил, что Исаакий в ближайшее время передадут Церкви.

"Митрополит Варсонофий, отвечая на вопросы собравшихся саранских журналистов, обозначил, что позиция Церкви в вопросе передачи Исаакиевского собора остаётся неизменной. Федеральный закон, по мнению владыки, в любом случае должен быть исполнен. О конкретных сроках исполнения в ответах правящего архиерея Санкт-Петербургской епархии речи не шло. Собор, построенный как храм для молитвы верующих, несомненно, будет передан Русской православной церкви", — сказала РИА Новости руководитель сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Президент России Владимир Путин призвал деполитизировать вопрос передачи Исаакиевского собора и с уважением относиться к религиозным чувствам людей. По мнению президента, противоречия по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ можно разрешить, обеспечив как музейную, так и религиозную деятельность собора.