Более половины мусульман в США поддерживают гомосексуалистов

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Согласно данным исследовательского центра Pew, около 52% мусульман США считают, что общество должно принять гомосексуалистов, сообщает World Religion News.

Еще в 2007 году поддержку ЛГБТ-сообществу выказывали лишь 27% мусульман. А теперь исламские верующие стали терпимее к геям, чем другие религиозные организации страны.

Причем молодые мусульмане терпимее относятся к гомосексуализму, чем представители старшего поколения. Кроме того, большинство даже допускают возможность заключения однополых браков.