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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Мухаметшин: Болгарская исламская академия - не закрытый пансион

12:2004.08.2017
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© Фото : предоставлено пресс-службой РИИРектор Болгарской исламской академии, заместитель главы Духовного управления мусульман Татарстана Рафик МухаметшинРектор Болгарской исламской академии, заместитель главы Духовного управления мусульман Татарстана Рафик Мухаметшин
© Фото : предоставлено пресс-службой РИИ

Вчера на заседании Совета учредителей Болгарской исламской академии (БАИ) вуза выбран ректор — заместитель главы Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ), ректор Российского исламского института (РИИ) Рафик Мухаметшин. Сегодня он отвечает на вопросы Радика Амирова.

- Поздравляем, Рафик Мухаметшович, с избранием на этот пост. И сразу вопрос – задачи и цели руководства БАИ для вас, как ректора?

— Главная задача и цель — выстроить преподавательскую деятельность академии и вообще всего, что касается учебной, административной, хозяйственной части таким образом, чтобы мы были конкурентоспособны. Чтобы отечественная богословская школа, а в данном случае наша академия, заявила о себе во всем мусульманском мире во весь голос. Чтобы наши ребята не выбирали после школы те страны, где можно обучать исламским наукам, а шли поступать к нам. Шли с доверием и уверенностью.

Перед нами поставлена государственная задача — возродить отечественную богословскую школу. На решение этого приложим все государственные ресурсы.

- Будут ли среди преподавателей представители зарубежных стран?

Главный муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Муфтий Татарстана Самигуллин: где знания, там нет места экстремизму
- Несомненно, будут. До сих пор перед нами стоят вопросы — а кто будет преподавать? Очевидно, представители Турции, возможно, Мехмет Гермез (экс-глава Глава министерства по религиозным вопросам Турции – ред.). Сегодня говорят, что он как раз может стать моим коллегой — ректором Международного исламского университета в Стамбуле. Поскольку Гермез в своей работе очень много внимания уделил яркому татарскому просветителю Мусе Бигиеву, другим российским ученым, следует понимать, что в нашей культуре и религии господин Гермез разбирается очень хорошо. Нам будут полезны его труды и опыт именно как преподавателя.

На рассмотрении также сотрудничество с преподавателями из сильных и мощных вузов — египетского "Аль-Азхара", представителями духовных вузов Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов. Сами понимаете, не можем не обратить внимание авторитетному преподавательскому составу вузов Сирии — их мы тоже пригласим.

- А ближнее зарубежье?

— Мы недавно вернулись из Узбекистана. Подписали Меморандум о сотрудничестве с легендарным медресе "Мир-араб" в Бухаре. Следовательно, Узбекистан пишем в плюс.

Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник Изге Болгар җыены
© Фото : Татьяна Ломовская
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Далее Казахстан. Очень хочу в исламской академии увидеть работу Аширбека Муминова — заведующего кафедрой религиоведения Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева.

Еще раз вернемся в Узбекистан. Нам было бы важным увидеть в составе преподавателей БАИ известного исламоведа, доктора религиоведения Бахтиера Бабаджанова.

Всего мы рассчитываем на 15 преподавателей.

- Не хотите включить в состав преподавателей БАИ ученых из отечественных светских вузов?

— Почему не хотим — хотим! Ефим Анатольевич Резван, прекрасный ученый, арабист, востоковед. Дмитрий Владимирович Фролов, например, по части арабской литературы, филологии, корановедению. Эти и другие российские ученые могут раскрыть миру мощь отечественной школы.

Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
© Евгений Биятов
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Муфтий: исламские вузы РФ заинтересованы в сотрудничестве с теологами Сирии
Вообще БАИ представляется не как закрытий пансион, куда нет никому доступа и где "посторонним вход запрещен", а как открытая площадка для споров, диспутов ученых с мировым именем — как зарубежных, так и российских.

Конечно, нам бы хотелось заключить договора о сотрудничестве между нашей исламской академией и ведущими светскими вузами страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга. Но все это потом. Сейчас главное — набрать преподавательский состав примерно из 15 человек для академии, для 40 человек — это для 30 магистров, 10 докторов исламских наук.

- Рафик Мухаметшович, наши преподаватели знают про суровые зимы. Холодная погода не станет для иностранцев помехой? Все же академия расположена далеко от Казани…

— Академия располагает всем необходимым — учебными корпусами, мечетью, административными и другими помещениями. А насчет суровой зимы… Те ученые с мировыми именами, о которых я говорил, к нам уже приезжали не раз. Спрашиваешь их, ну как, не замерзли в пургу или метель? А они в ответ на русском — "Все очень хорошо, спасибо!".

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